Савельев: восстановление 1,5 тыс. км дорог запланировано в 2024 году в новых регионах

Министр транспорта отметил, что также есть планы восстановления 21 искусственного сооружения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Восстановление 1,5 тыс. км автомобильных дорог запланировано в 2024 году в новых российских регионах, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.

"В 2024 году запланировано восстановление 1 500 км автомобильных дорог и 21 искусственного сооружения", - сказал Савельев.

Кроме того, запланированы поставки 945 единиц техники и автобусов на безвозмездной основе.

В 2023 году в Донбассе и Новороссии восстановили более 1,9 тыс. км дорог и 26 искусственных сооружений, переданы 490 единиц автобусов, добавил министр.