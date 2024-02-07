Доступность дошкольного образования для детей до семи лет в РФ приблизилась к 100%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране постепенно увеличивается охват детей, которые получают дополнительное образование

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на 1 января 2024 года составляет 99,5%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Для детей в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография" создано более 263 тыс. мест в детских садах, из них свыше 18 тыс. мест - в негосударственном секторе. Доступность дошкольного образования для этой возрастной категории на 1 января 2024 года составила 99,5%, для детей от трех до семи лет - практически 100%", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Согласно данным из ее презентации, для детей от трех до семи лет доступность дошкольного образования составляет 99,9%.

По ее словам, в РФ постепенно увеличивается охват детей, которые получают дополнительное образование. Так, по итогам 2023 года его получали более 84% детей от 5 до 18 лет, это свыше 19 млн ребят. Также Голикова рассказала о результатах нацпроекта "Образование" - в его рамках были построены 1 224 школы на 777 тыс. мест. После капитального ремонта в 2022-2023 годах открыли свои двери уже свыше 4 тыс. школ (из них в 2023 году отремонтировано 2 422 школы).

Кроме того, за три года в 2,2 тыс. российских школ отремонтированы пищеблоки, еще в 2,2 тыс. школ созданы дополнительные места, чтобы дети разных параллелей могли завтракать или обедать одновременно. В пять раз сократилось число школ, которые возят детей в столовые других организаций.

"С 2023 года введена единая модель профориентации, которой уже охвачено более 7,6 млн школьников, а количество предприятий, участвующих в процессе профориентации, превышает 9,4 тыс.", - добавила вице-премьер.

Проект "Профессионалитет"

Также, согласно данным Голиковой, в рамках проекта "Профессионалитет" полностью обновляется материально-техническая база учреждений, в колледжах уже создано более 1,5 тыс. лабораторий, которые на 75% обеспечены отечественным оборудованием. На конец 2023 года участниками "Профессионалитета" стали 986 предприятий и организаций реального сектора экономики и сферы услуг, они вложили в развитие инфраструктуры кластеров более 3,4 млрд рублей.

По результатам 2023 года в 734 образовательных организациях, реализующих программы СПО, созданы учебно-производственные комплексы, на базе которых трудоустроено более 1,9 тыс. студентов и выпускников. Из них 257 образовательных организаций являются участниками "Профессионалитета".

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.