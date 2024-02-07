На ВДНХ в Москве отметят День российской науки

Музейный город приглашает на тематические экскурсии, показ киноальманаха, а также в экспозиции, посвященные науке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бесплатные тематические экскурсии и показ киноальманаха пройдут на ВДНХ в Москве в честь Дня российской науки, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Именно в этот день в 1724 году по распоряжению императора Петра Первого была учреждена Российская академия наук. Музейный город ВДНХ приглашает на тематические экскурсии, показ киноальманаха, а также в экспозиции, посвященные науке", - говорится в сообщении.

В частности, 8 февраля в павильоне "Атом" пройдут бесплатные экскурсии "Физика магии", где расскажут о природе различных процессов. А в Центре "Космонавтика и авиация" можно будет принять участие в экскурсиях "Химия и космос", на которых можно будет узнать о составе топлива для ракет, защите космических аппаратов от солнечного излучения, системе охлаждения космических станций и другом. В Музее славянской письменности "Слово" в этот день пройдет экскурсия "Изучая слово". Кроме того, 10 февраля в Центре современных биотехнологий Музее "Биотех" состоится показ киноальманаха "День открытых дверей", зрителям представят семь разножанровых историй об ученых и глобальных экологических проблемах.