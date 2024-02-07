Протестующие фермеры на тракторах заблокировали движение по дорогам в Испании

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах продолжают акции протеста в разных частях Испании и блокируют движение по крупным дорогам. Об этом сообщило в соцсети X Главное управление безопасности дорожного движения.

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Сложнее всего обстановка на дорогах в автономных сообществах Андалусия, Арагон, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Мурсия. Как передает газета El Periódico, колонна из около 100 тракторов медленно движется в сторону Барселоны.

Это уже второй день протестов в Испании. При этом фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель. 6 февраля в ходе манифестаций были задержаны два человека.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором.