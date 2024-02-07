В России в детских школах искусств обучаются 1,8 млн детей

Вице-премьер РФ отметила, что в стране создано 67 школ креативных индустрий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 1,8 млн детей в России обучаются в детских школах искусств, из них 12 тыс. - это дети с инвалидностью. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Расширяются возможности дополнительного образования в системе культуры. В детских школах искусств сегодня обучается 1,8 млн человек, в том числе 12 тыс. ребят с инвалидностью. Более 4 тыс. образовательных программ адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Голикова уточнила, что в РФ создано 67 школ креативных индустрий - более 6 тыс. детей от 12 до 17 лет овладевают знаниями и навыками в области фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки, анимации, дизайна, интерактивных цифровых технологий. По ее словам, до конца 2024 года планируется реконструировать и капитально отремонтировать более 900 региональных и муниципальных детских школ искусств. Почти 2 тыс. детских школ искусств и училищ оснастят музыкальными инструментами, учебными материалами и современным оборудованием.

Как отметила вице-премьер, в школах и колледжах возрождаются традиции воспитательной работы - с 1 сентября 2023 года в более 25 тыс. школ во всех регионах страны и почти в 3 тыс. организаций среднего профессионального образования введены должности советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Кроме того, по итогам летней оздоровительной кампании различными формами отдыха и оздоровления были охвачены более 5 млн детей. Также в 2023 году в программе детских школьных поездок приняли участие 200 тыс. детей, а количество регионов - участников программы увеличилось до 28 субъектов РФ, рассказала Голикова.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.