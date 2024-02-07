В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову

Он расположен в центре города напротив здания Госсобрания республики

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, который умер 11 января 2023 года в возрасте 88 лет, открыли в Уфе. Он расположен в центре города напротив здания Госсобрания республики, передает корреспондент ТАСС.

Над созданием памятника работал скульптор Салават Щербаков. Позади скульптуры Рахимова размещен пилон с картой Башкирии и текстом первой статьи конституции, принятой в годы его руководства республикой. Также в композицию включены бронзовые рельефы, посвященные истории региона, его промышленности и сельскому хозяйству.

В своем выступлении глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что Рахимову удалось достичь экономического и социального развития республики. Он добавил, что в памятнике старались олицетворить первого президента в первую очередь как человека, который очень любил свою родную землю.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и глава Татарстана Рустам Минниханов

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в Кугарчинском районе Башкирской АССР. С апреля 1990 года по декабрь 1993 года был председателем Верховного Совета Башкирской АССР. С 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года занимал пост президента Башкирии. Рахимов умер 11 января 2023 года в возрасте 88 лет.