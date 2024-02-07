ФОМС и "Круг добра" расширяют сотрудничество в сфере охраны здоровья тяжелобольных детей

По словам председателя правления фонда "Круг добра", председателя комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерея Александра Ткаченко, сотрудничество с ФОМС позволит оперативно координировать работу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Соглашение, направленное на расширение сотрудничества Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и благотворительного фонда "Круг добра" в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми хроническими и орфанными заболеваниями, было подписано в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФОМС.

"В Общественной палате Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Документ направлен на расширение совместной работы для защиты прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Стороны намерены поддерживать инициативы, нацеленные на улучшение медицинских аспектов жизни детей с тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

В частности, документом предусматривается информирование семей о возможностях "Круга добра" как дополнительного механизма для организации и финансирования помощи детям и координации в рамках регулирования правовых отношений, возникающих в связи с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

"Для нас крайне важно приступить к реализации подписанного сегодня соглашения в самое ближайшее время. От эффективности совместной работы ФОМС и фонда "Круг добра" и координации наших усилий зависит выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок и, как следствие, скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи", - приводят в пресс-службе слова председателя ФОМС Ильи Баланина.

"Наше сотрудничество с ФОМС позволит оперативно координировать работу. Мы будем сверяться, в каких еще сферах фонд мог бы использовать свои возможности и взять на себя оплату того или иного вида помощи, не дублировать, а что-то добавлять, в частности, к программе обязательного медицинского страхования. Соглашение с ФОМС позволит делать помощь детям с тяжелыми заболеваниями более комплексной, еще более оперативной и эффективной", - приводятся в сообщении слова председателя правления фонда "Круг добра", председателя комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерея Александра Ткаченко.

О фонде

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет данных средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.