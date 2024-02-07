Россельхознадзор не нашел особо опасных заболеваний на свалке яиц в Омске

В ведомстве также сообщили, что информация о ней для принятия мер по ликвидации направлена в администрацию Октябрьского района и мэрию города

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области не выявили на несанкционированной свалке яиц в Омске особо опасных заболеваний. Об этом сообщили ТАСС в управлении.

"Отобранные пробы уже проверены на особо опасные заболевания, ничего не выявлено", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что информация о свалке для принятия мер по ее ликвидации направлена в администрацию Октябрьского района Омска и мэрию города. Однако в пресс-службе мэрии ТАСС заявили, что муниципалитет занимается вопросами организации утилизации, обезвреживанию и захоронению только твердых коммунальных отходов (ТКО). "Участие в деятельности по сбору и утилизации отходов, не относящихся к ТКО, к полномочиям администрации города Омска не относится", - пояснили в мэрии.