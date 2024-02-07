Жапаров подписал закон о новых условиях работы Киргизско-российского вуза

В частности, новое соглашение нацелено на развитие сотрудничества двух государств с "образовательными и научными организациями" России и Киргизии

БИШКЕК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который предусматривает изменения условий деятельности Киргизско-российского славянского университета (КРСУ) им. Б. Н. Ельцина. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях деятельности в городе Бишкек КРСУ имени первого президента РФ Бориса Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года в городе Бишкек", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новое соглашение касается "правового положения и условий деятельности" КРСУ. В частности, оно предусматривает взаимное признание сторонами "образования и квалификации, полученных в КРСУ", установление количества мест для приема на обучение за счет средств госбюджетов Киргизии и России, а также признания сторонами "лицензирования и аккредитации образовательной деятельности" университета. Помимо этого, новое соглашение нацелено на развитие сотрудничества двух государств с "образовательными и научными организациями" России и Киргизии.

Как напомнили в пресс-службе, киргизский парламент ратифицировал данный документ 31 января 2024 года.

КРСУ был создан в 1992 году. Его выпускники по окончании получают дипломы российского и киргизского образцов.