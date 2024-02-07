В Самарской области закрыли движение для грузовиков по участку трассы М-5

Причиной стали неблагоприятные погодные условия - метель и ограниченная видимость

ТАСС, 7 февраля. Участок трассы М-5 в Самарской области временно закрыт для движения грузового транспорта из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

"ФКУ "Поволжуправтодор" информирует: с 11:00 (мск) 07.02.2024 закрыт для движения большегрузного автотранспорта участок федеральной трассы М-5 "Урал" (км 1034 - км 1193)", - говорится в сообщении.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия - метель и ограниченная видимость.

"В работах по снегоочистке федеральных трасс Самарской области задействовано 72 единицы дорожной техники", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в УГИБДД по региону, в связи с сильным ветром, снегопадом и ограниченной видимостью введено ограничение на движение маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также организованные перевозки детей на автобусах по дорогам Самарской области до 18:00.