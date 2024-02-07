Международный центр "Античное наследие России" откроют в Москве

На площадке центра планируется проведение конференций, форумов, открытых лекций

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный научно-просветительский центр "Античное наследие России" откроют в Москве в среду на Цветном бульваре. Центр создан в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщил журналистам научный руководитель Центра "Античное наследие России", директор НИИ экономики и управления устойчивым развитием туризма Христофор Константиниди на пресс-конференции в ТАСС.

"Международный научно-просветительский центр становится некой точкой сборки проекта "Боспорского царства" и объединяет, концентрируя и выводя на международный уровень, весь потенциал четырех регионов: Краснодарский край, Крым, Севастополь и Ростовской области. Сегодня мы откроем <...> научно-просветительский центр, который располагается на Цветном бульваре в Москве, это экспозиционная площадка. На площадке центра планируется проведение конференций, форумов, открытых лекций. У нас есть уже большой пул наших сторонников в формате научного совета центра", - сказал Константиниди.

По словам научного руководителя центра, в перспективе планируется привлечь к мероприятиям историков, археологов, ученых, общественно-политических деятелей, как из России, так и из Греции, Кипра, Италии, Туниса, Египта, Сирии и других государств.

Новый центр откроется на базе Международного института информатики, управления, экономики и права в Москве и станет приоритетным проектом для вуза, отметил на пресс-конференции президент Международного института Александр Хренков.

"У нас появляется постоянно действующая площадка именно в Москве. Безусловно, влияние античной культуры, философов, мыслителей, архитекторов на современную цивилизацию по достоинству оценено. Мы видим в этом большой потенциал как воспитательный, так и духовно-нравственный, так и научно-исследовательский", - сказал Хренков.

Туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с кубанским министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и запущен еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, 14 городов, около 40 музеев, более 100 научно-исследовательских, образовательных и туристических организаций. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.