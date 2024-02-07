Такер Карлсон не делился с Песковым своими впечатлениями об интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, изменились ли взгляды американского журналиста после этого разговора

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон, накануне взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, не делился своими впечатлениями от этой беседы, а также тем, изменились ли каким-то образом его взгляды после этого разговора. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не делился", - сказал Песков, отвечая на вопрос, делился ли журналист своими впечатлениями. "Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, изменил ли Карлсон свое мнение о причинах конфликта на Украине.

Песков также не стал комментировать заявленное Карлсоном намерение взять интервью и президента Украины Владимира Зеленского. "Здесь опять, я же не могу за него [Зеленского] говорить. Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью", - сказал Песков, отвечая на вопрос, полезно ли будет такое интервью.