Песков: Биковича после разрыва контракта с компанией США ждет много других ролей

Американская телекомпания HBO ранее расторгла контракт с актером, который должен был сыграть в продолжении сериала "Белый лотос"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что у российского и сербского актера Милоша Биковича будет много других интересных предложений после отказа американской телекомпании в съемках в сериале "Белый лотос" (The White Lotus).

"Уверен, у него [Биковича] будет много других интересных предложений", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя действия американской телекомпании НВО, которая расторгла контракт с актером на съемки в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

При этом Песков заметил, что речь идет о "частной компании, которая [кого] хочет нанимает, кого хочет - не нанимает". От дальнейших комментариев пресс-секретарь президента отказался, заметив, что данная тема не является вопросом Кремля.

2 февраля портал Deadline со ссылкой на источники сообщил, что американская телекомпания HBO расторгла контракт с Биковичем, который должен был сыграть в продолжении сериала "Белый лотос". Какая именно роль отводилась Биковичу, неизвестно. Как пишет Deadline, речь шла об эпизодическом персонаже. Поскольку съемки вот-вот начнутся, в сценарий придется вносить изменения, отмечает издание.

Ранее МИД Украины выразил недовольство HBO, которая привлекла Биковича к съемкам в сериале. Сербское внешнеполитическое ведомство в ответ на заявление украинских коллег подчеркнуло, что Бикович - "один из самых уважаемых сербских актеров", а обвинения украинского МИД в том, что он является человеком, "который поддерживает геноцид и нарушает международное право", являются необоснованными.

Милош Бикович - сербский актер, с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. В России снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", "Вызов", а также в картинах "Холоп" и "Холоп-2".