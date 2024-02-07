СФ одобрил закон о возвращении соцдоплаты к пенсиям во время работы в студотрядах

Речь идет о работе в студотрядах по трудовым договорам во время каникул

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, возвращающий право студентов на социальную доплату к пенсии в период их работы в трудотрядах во время каникул.

Изменения вносятся в закон "О государственной социальной помощи". Новые нормы сохраняют социальную доплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности для студентов очной формы обучения в период получения ими выплат за работу в студенческом отряде. Речь идет о работе в студотрядах по трудовым договорам во время каникул. Как отмечается в материалах к закону, с начала 2023 года была приостановлена действовавшая ранее норма о выплате социальной доплаты к пенсии для таких студентов в период их работы в трудотрядах.

Как ранее подчеркивал первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, в прошлом году через студотряды было трудоустроено порядка 225 тыс. человек. В 2024 году планируется трудоустроить 400 тыс. человек, сказал он.

Киселев пояснял, что с 2023 года в РФ действует норма, согласно которой при трудоустройстве через центры занятости соцдоплаты по инвалидности или по потере кормильца у студентов сохранялись. Теперь такая возможность будет и у молодых людей, которые идут работать в составе студотрядов, отмечал он.