Продавщицы в Одессе выгнали с территории рынка сотрудников военкомата

Сотрудников военкомата также обвиняют в том, что они охотятся за мужчинами в тылу, а не находятся в зоне боевых действий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Продавщицы оптового рынка в поселке Таирова в Одессе выгнали с его территории сотрудников военкомата, пытавшихся проверять документы у мужчин. Соответствующее видео разместило издание "Страна".

На видеозаписи несколько продавщиц открытого рынка требуют от сотрудников военкомата уйти. Они закрывают павильоны и следуют за военными, призывая коллег присоединяться к стихийной акции. "Будут они тут по рынку ходить", - заявляет одна из женщин. В адрес сотрудников военкомата звучат нецензурные оскорбления, их обвиняют в том, что они охотятся за мужчинами в тылу, а не находятся в зоне боевых действий.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В последние недели видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов (чаще всего в общественном транспорте), стали регулярно публиковать одесские издания. Военкомы зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.