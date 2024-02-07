Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет в День семьи, любви и верности

За пять месяцев конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Финал конкурса президентской платформы "Россия - страна возможностей" "Это у нас семейное" пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказала заместитель генерального директора платформа Оксана Ачкасова.

"31 января завершился дистанционный этап, где участники всей семьей выполняли разнообразные задания: готовили любимые блюда, устраивали семейные эстафеты, украшали дом к праздникам, перевоплощались в героев мультфильмов, строили цепные реакции и проявляли инженерную смекалку. Совсем скоро определятся более 1 500 семейных команд, которые пройдут в очные этапы семейного конкурса. Полуфиналы будут проходить весной-летом этого года, а финал конкурса состоится в Москве 8 июля - в День семьи, любви и верности. В него пройдут 300 семей", - отметила Ачкасова.

За пять месяцев конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его участниками стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. Полуфиналисты конкурса будут определены в начале февраля в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.