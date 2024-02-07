Песков счел "сложной субстанцией" тему оформления брака с погибшим бойцом СВО

По словам представителя Кремля, он не располагает информацией об этом законопроекте

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "сложной субстанцией" и отказался пока комментировать проект закона, который может юридически признать брак между погибшим участником специальной военной операции и его гражданской женой.

"Это очень сложная субстанция, но я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте", - признался представитель Кремля журналистам. "Здесь я ничего не могу сказать", - отказался от комментариев он.

Как сообщалось ранее, проект закона размещен в базе данных Госдумы. По нему предполагается, что гражданские жены получат право установить факт состояния в брачных отношениях с погибшим участником специальной военной операции. Таким образом защищаются интересы членов фактической семьи погибшего во время спецоперации. В проекте предусмотрено, что признание брака через суд в порядке особого производства можно получить, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет или не менее года при наличии общего ребенка, женщина получит права на наследство и льготы. Этот вопрос поднимался во время недавней встречи президента РФ Владимира Путина с семьями бойцов СВО.