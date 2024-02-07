В Бежтинском участке Дагестана возобновили движение по дороге, закрытой из-за схода лавины

В связи с накоплением больших масс снега на склонах гор возможны повторные сходы лавин

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение с Бежтинским участком Республики Дагестан, заблокированное из-за схода снежной лавины, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"Оперативными мерами, принятыми обслуживающей организацией Бежтинский филиал АО "РСУ", на 107-м километре автомобильной дороги республиканского значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" обеспечен временный проход. Транспортное сообщение с Бежтинским участком восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с накоплением больших масс снега на склонах гор возможны повторные сходы лавин.

"Убедительная просьба к водителям транспортных средств быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при проезде лавиноопасных участков. Неукоснительно следовать требованиям дорожных знаков и информационных щитов. Ни в коем случае не пытайтесь проехать через движущиеся снежные массы. Отъезжайте на безопасное расстояние и дождитесь расчистки дорог", - добавили в пресс-службе.