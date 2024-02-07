Около 1,7 млн туристов посетили "Золотое кольцо Боспорского царства" в 2023 году

Лидером среди туристов стал Краснодарский край

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 1,7 млн человек выбрали в 2023 году для путешествия маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", среди них были туристы из 11 стран. Об этом сообщил соруководитель проекта, председатель Краснодарского отделения Российского географического общества Иван Чайка.

"В прошлом году почти 1,7 млн человек посетили те объекты, которые входят в наш проект. <...> Среди этих туристов были представители 11 стран, причем абсолютно разных точек Европы и Азии", - сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию в Москве Международного научно-просветительского центра "Античное наследие России", созданного в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

По его словам, лидером среди туристов стал Краснодарский край, популярны и другие регионы. "Из наиболее посещаемых объектов - это "Херсонес Таврический" в Севастополе, Музей античности в Абрау-Дюрсо", - добавил он.

О царстве

"Золотое кольцо Боспорского царства" - глобальный российский туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Проект впервые позиционирует Россию на международной арене в качестве одного из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Маршрут включает 14 городов и поселков, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополь.