В АСИ заявили, что около 80% граждан России удовлетворены мерами соцподдержки

Гендиректор агентства Светлана Чупшева отметила, что за год на 20% увеличилась осведомленность граждан о тех мерах поддержки, которые они могут получить на федеральном и региональном уровне

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% граждан России удовлетворены мерами социальной поддержки, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на международной выставке-форуме "Россия".

"У нас 80% граждан удовлетворены мерами социальной поддержки, социальной защитой, социальной помощью. Самое главное, мы видим, что за год на 20% увеличилась осведомленность граждан о тех мерах поддержки, которые они могут получить на федеральном и региональном уровне", - сказала она.

Чупшева отметила, что также выросла удовлетворенность образованием. "У нас на 17,4% выросла удовлетворенность <...> семей, родителей в записи детей в детские сады, на 11% улучшились показатели записи в школы, почти на 20% выросла удовлетворенность наших жителей записью детей в кружки и секции. Что касается жилищных условий, улучшения отметили на 5,4% больше людей, чем в 2022 году", - пояснила она.

Ранее Чупшева сообщала, что данные рейтинга качества жизни в регионах России, который ежегодно составляет АСИ, показывают, что удовлетворенность жителей медицинской помощью, социальной поддержкой, образованием за два года выросла на четверть.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.