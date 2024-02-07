В СПЧ РФ считают, что Карлсона в США могут признать иноагентом

Член совета Александр Ионов сообщил, что многие американские активисты общаются с журналистом только конфиденциально, потому что им "постоянно угрожают"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов, возглавляющий российское антиглобалистское движение и обвиняемый в США во вмешательстве в выборы, считает, что журналиста Такера Карлсона в США после визита в Москву и интервью с главой российского государства Владимиром Путиным могут признать иностранным агентом.

"Американская пропаганда будет использовать все возможности для того, чтобы нагнать обстановку, которая привлекла бы Карлсона к ответственности, и привлечь его, например, к закону об иностранных агентах", - сказал ТАСС правозащитник.

Ионов отметил, что в США закон об иностранных агентах работает иначе, чем в России. "В Америке он предусматривает уголовную ответственность для граждан Соединенных Штатов до 15 лет лишения свободы в зависимости от параграфа обвинения, - пояснил он. - Поэтому все [американцы], кто выезжает сегодня в зарубежные командировки и встречается с различными активистами, попадают в зону риска, их вызывают на беседы в ФБР, где им впрямую говорят о возможных репрессиях в отношении них в случае, если они поддержат ту или иную политическую линию, идущую вразрез с официальной линией Вашингтона".

Он сообщил, что даже с ним многие американские активисты общаются только конфиденциально, потому что им "постоянно угрожают и говорят, что привлекут их к уголовной ответственности просто за общение". "То есть в Соединенных Штатах перестала действовать 1-я поправка к конституции, разрешающая людям свободу выбора в политическом, религиозном и ином плане", - добавил Ионов.

После появления информации о поездке Карлсона в Россию в США звучали требования запретить журналисту возвращаться в страну. Такие призывы позже раскритиковал американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью X. Как сообщал сам Карлсон, Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в этой соцсети.

Российский правозащитник Ионов, обвиняемый американскими властями во вмешательстве в выборы, сообщал, что госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию о его местонахождении. На странице госдепартамента США в X (ранее Twitter) также сказано о награде за помощь в установлении местонахождения Ионова.