Молодоженам Карачаево-Черкесии передали огонь всероссийского очага "Сердце России"

Торжественная церемония состоялась в рамках открытия Года семьи в регионе

ЧЕРКЕССК, 7 февраля. /ТАСС/. Частица всероссийского семейного очага "Сердце России" в Карачаево-Черкесии (КЧР) переданы Виктории и Валерию Хирных, зарегистрировавшим брак в среду. Торжественная церемония состоялась в Черкесске в рамках открытия Года семьи в регионе, передает корреспондент ТАСС.

Лампаду с огнем молодоженам из Усть-Джегуты вручили супруги Раиса и Билял Аджиевы, которые вместе уже почти полвека, воспитали 5 детей и 15 внуков.

"Пусть ваша семейная жизнь будет долгой и счастливой! Берегите свою семью, храните свой очаг, цените, понимайте и уважайте друг друга", - напутствовал молодых Билял Аджиев.

Частичка семейного очага "Сердце России" будет храниться в ЗАГСе Черкесска. В рамках открытия Года семьи в Карачаево-Черкесии семейные союзы зарегистрировали 12 молодых пар.

Руководитель региона Рашид Темрезов на церемонии открытия крепкие семьи назвал основой государства и отметил благодарственными письмами главы КЧР 14 семей республики - победителей и участников всероссийского конкурса "Семья Года".

2024 год объявлен Годом семьи президентом России Владимиром Путиным на форуме "Родные - любимые" на Международной выставке-форуме "Россия".