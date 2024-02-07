ЦБ в 2025 году выпустит монету, посвященную основанию Когалыма

Среди вариантов изображений на ней - скульптурная композиция "Капля жизни", Храм Святой мученицы Татианы и памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2025 году выпустит в обращение серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 50-летию основания города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

"В 2025 году в обращение выйдет серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 50-летию основания Когалыма. Для разработки дизайна монеты Ханты-Мансийским автономным округом было предложено три варианта изображения. Среди них скульптурная композиция "Капля жизни", Храм Святой мученицы Татианы и памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца, имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж - 1 млн. На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба региона, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".

Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале, монета выпущена в преддверии юбилея - 95-летия со дня образования региона в 2025 году. По ее словам, Югра в третий раз участвует в проекте Банка России. В 2003 году были выпущены серебряная и золотая монеты в честь проведения Чемпионата мира по биатлону, в 2010-м - серебряная, посвященная 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде. В этом году памятная монета с символом нашего региона посвящена вкладу югорчан в развитие страны.