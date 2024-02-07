Россия выступила против введения наднационального контроля в сфере прав человека

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что такие меры будут использоваться для недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против введения наднационального контроля в сфере обеспечения прав человека, достаточно регулирования на национальном уровне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на Социальном форуме "Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен".

"Мы сталкиваемся в последнее время все больше с попытками отдельных стран навязать введение наднационального контроля и составления международных рейтингов компаний по соблюдению прав человека. Ясно, что это будет использоваться для недобросовестной конкуренции", - сказал он.

"Мы с этим не можем согласиться, мы не соглашаемся", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В настоящее время, по словам Вершинина, "межправительственная рабочая группа открытого состава изучает вопросы целесообразности международного юридически обязывающего документа о транснациональных корпорациях в контексте прав человека". "Со своей стороны полагаем, что на данном этапе следует прежде всего продолжить продвижение положений руководящих принципов на национальном уровне. Этого, на наш взгляд, достаточно", - указал Вершинин.

Замминистра также отметил, что современная мировая экономика претерпевает "многочисленные трансформации в сферах производства, торговли, инвестиций". "И по наблюдению ряда экспертов, мы смотрим их мнения, по мнению руководителей международных организаций, этот процесс сопровождается нарастанием кризисных явлений, на которые наслаиваются глобальные вызовы", - констатировал он.