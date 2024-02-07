ТАСС и "ТВОЕ" выпустили совместную коллекцию одежды ко Дню балета

Все принты являются кадрами из медиабанка информационного агентства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бренд одежды "ТВОЕ" совместно с информационным агентством России ТАСС выпустили коллекцию к Всемирному дню балета, который отмечается 7 февраля, ее украшают кадры из медиабанка ТАСС.

Футболки и лонгсливы с фотографиями со спектакля "Лебединое озеро" - одного из самых исполняемых в мире произведений, ставшего классикой мирового хореографического искусства, - отсылают к тренду balletcore. Все принты - кадры из медиабанка ТАСС, авторами которых стали фотожурналисты агентства.

Премьера балета Петра Чайковского состоялась на сцене Большого театра более 140 лет назад, и его известность вышла далеко за пределы театральных подмостков, став основой множества современных творческих экспериментов и прочтений. В 2023 году стал популярным тренд balletcore: повседневная мода вдохновилась образами балерин, их одеждой для репетиций и выступлений.

Уникальные снимки фотографов ТАСС доступны для лицензирования в редакционных и коммерческих целях, а также для частного использования в медиабанке ТАСС, который насчитывает свыше 50 млн архивных, современных и стоковых снимков.