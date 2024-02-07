Омбудсмен Украины почти за два года получил 2,5 тыс. жалоб о нарушении прав человека в ВСУ

Агентство УНН отмечает, что ГРУ сейчас расследует более 300 уголовных дел относительно деятельности военкоматов, 28 обвинительных актов переданы в суд, по этим делам проходят 46 человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. обращений от военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. с сообщениями о нарушениях прав человека в ВСУ, поступили в офис омбудсмена Украины с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил секретариат уполномоченного по правам человека в ответ на запрос агентства УНН.

"Согласно данным системы электронного документооборота, к омбудсмену от заявителей "военнослужащий" и "военнослужащий по мобилизации" поступило за период с 24 февраля 2022 года по 29 января 2024 года 3 584 обращения, в том числе 2 514 обращений с сообщениями о нарушениях прав человека в Вооруженных силах Украины и других формированиях", - сказали в секретариате.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал ранее, что военнослужащие могут обратиться за защитой своих прав только к нему, поэтому он создал соответствующий департамент и ввел должность отдельного представителя по защите прав человека в секторе безопасности и обороны.

УНН также отмечает, что Госбюро расследований Украины сейчас расследует более 300 уголовных дел относительно деятельности военкоматов, 28 обвинительных актов переданы в суд, по этим делам проходят 46 человек. По четырем делам уже вынесены приговоры.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех продлевалась десять раз. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 7 февраля.