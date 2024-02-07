В Псковской области назначат премии медикам, которые убедят женщин сохранить беременность

Программа также предусматривает образовательные курсы для врачей, а также подарки и консультации психологов

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области подготовили новую региональную программу по профилактике искусственного прерывания беременности. Документ предусматривает образовательные курсы для врачей, а также подарки и консультации психологов для будущих мам и премии в 5 тыс. рублей медработникам, которые уговорят женщину не делать аборт, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Тема укрепления демографии и поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. За последние шесть лет количество ежегодно рождающихся детей в области снизилось почти вдвое. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения региона - это люди пожилого возраста.

"Создание региональной программы по профилактике искусственного прерывания беременности. В социальных сетях отдельные комментаторы сделали некорректный вывод о том, что в Псковской области планируют полностью запретить аборты. Конечно, речь об этом не идет, это безусловное право женщины. До 2017 года у нас порядка 7 тыс. родов было, сейчас только 4 тыс. С учетом ситуации, нужно все инструменты использовать, и принятие такой программы - один из инструментов", - сказал Ведерников в ходе совещания.

Как уточнила в ходе совещания, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, региональная программа по профилактике абортов уже разработана. По словам главврача Псковского клинического перинатального центра Марии Грищук, главная цель этой программы - улучшить демографическую ситуацию в регионе "за счет профилактики искусственного прерывания беременности". Грищук пояснила, что в Псковской области проведен анализ причин, которые приводят к абортам.

"Первое место занимают психологические проблемы, которые женщин приводят на консультирование и ставят их перед выбором сохранить или прерывать беременность. Второе место - экономические проблемы. В 2023 годы выявилась проблема отсутствия мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет", - сказала главврач.

Ключевые мероприятия

По словам главврача Псковского клинического перинатального центра Марии Грищук, новая региональная программа предусматривает проведение образовательных программ для медицинских работников, от врачей до акушерок. Кроме того, ключевым направлением станет психологическое консультирование женщин. С его помощью у пациенток планируется выявлять скрытые причины и сомнения в вопросах беременности, а затем помогать им избавляться от подобных страхов и отказываться от идеи аборта.

"Включим меры социальной поддержки, с указанием телефонов, куда можно обратиться, какой пакет документов нужно собрать, чтобы у пациенток была информация перед глазами, что они нужны и важны. Кроме этого, [запланирована] поддержка врачей женских консультаций: это единовременная выплата в сумме пяти тысяч рублей врачу, который помог женщине в ситуации репродуктивного выбора принять правильное решение о сохранении беременности и который будет продолжать вести эту беременность", - пояснила Грищук.

Она также уточнила, что каждая обратившаяся в женскую консультацию пациентка с беременностью получит два подарка - один при первичном посещении врача, в набор входит открытка с пожеланиями, первая одежда для будущего малыша - боди и пинетки, а также первая игрушка. Втоорой подарочный набор выдается после родов и включает в себя открытку, медаль и сертификат на приобретение детских товаров в соответствующих магазинах.