В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента начнется с 27 февраля

С 27 по 29 февраля досрочно будут голосовать определенные семь муниципальных округов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области приняла решение провести досрочное голосование на выборах президента РФ в первых семи округах с 27 по 29 февраля, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования [на выборах президента РФ]. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами семь муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся семь муниципальных округов на территории Херсонской области", - сказала Захарова.

Глава избиркома уточнила, что досрочное голосование коснется 172 комиссий из 233, они расположены во всех муниципальных округах левобережья Херсонской области. Захарова напомнила, что решение о проведении досрочного голосования связано в первую очередь с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также с проблемой транспортной доступности в части населенных пунктов.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.