Башкирские депутаты не обсуждают обязательный генетический тест для вступающих в брак

В пресс-службе парламента отметили, что такое предложение созрело в медицинских кругах в связи с растущей численностью детей, имеющих проблемы со здоровьем, но о введении теста речи не идет

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии не обсуждает поступивший в адрес ряда депутатов предложение об обязательном генетическом обследовании будущих молодоженов для снижения потенциальных детских заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее на заседании комитета Госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов прозвучало предложение об обязательном генетическом обследовании будущих молодоженов.

"Такое предложение действительно поступило в Государственное собрание. Оно созрело в медицинских кругах в связи с растущей численностью детей, имеющих проблемы со здоровьем. Депутатам поступает много самых разных предложений, но это не значит, что все они идут в работу. О введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Законодатели не могут определять, кому появляться на свет, кому - нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Константина Толкачева.