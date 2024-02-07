В Китае 2023 год стал самым жарким за историю наблюдений

Средняя температура составила 10,71 градуса по Цельсию

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Средняя температура в Китае в 2023 году составила 10,71 градуса по Цельсию, что стало максимальным показателем с начала официального учета метеорологических данных в стране в 1951 году. Об этом говорится в опубликованном Китайским метеорологическим управлением отчете за прошлый год.

"Средняя температура по стране в 2023 году составила 10,71 градуса, что на 0,82 градуса выше обычного среднегодового значения, это самый высокий показатель с 1951 года", - говорится в документе.

Летом 2023 года многие регионы Китая накрала аномальная жара. Столбик термометра в Пекине поднимался на протяжении нескольких дней выше 40 градусов. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР в июле прошлого года китайские метеорологи впервые зафиксировали 52 градуса по Цельсию.

Как отмечали эксперты и специализированные организации в разных странах, в целом в мире 2023 год стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. С такой оценкой выступал, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, французская метеорологическая организация Meteo France. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также отмечал этот феномен и указывал, что средняя глобальная температура в 2023 г. была на 0,17 градуса выше, чем в ранее установившем рекорд 2016 году.