Более 80% опрошенных молодых людей считают 25 лет оптимальным возрастом для брака

"Семью" и "любовь" назвали главными ценностями также 80% респондентов, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 80% молодых людей считают "семью" и "любовь" главными ценностями и более 80% называют 25 лет оптимальным возрастом для вступления в брак. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам Форума национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Опросы показывают, что 80% молодых людей считают "семью" и "любовь" главными ценностями, более 80% называют 25 лет оптимальным возрастом для вступления в брак, а 37% женщин от 18 до 45 лет хотели бы стать многодетными", - цитирует пресс-служба гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

Отмечается, что за пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей. Сейчас их почти 2,3 млн.

Кроме того, Чупшева добавила, что по 72% показателей рейтинга качества жизни в регионах России в 2023 году отмечается положительная динамика. "Мы ежегодно проводим рейтинг качества жизни, в котором постарались учесть все факторы, важные для человека и семьи. Это вопросы, связанные с жильем, трудоустройством, медициной, безопасностью, экологией, возможностями для самореализации. Все эти направления укладываются в 141 показатель рейтинга", - цитирует пресс-служба Чупшеву.

Ранее Чупшева сообщала, что данные рейтинга качества жизни в регионах России, который ежегодно составляет АСИ, показывают, что удовлетворенность жителей медицинской помощью, социальной поддержкой, образованием за два года выросла на четверть.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.