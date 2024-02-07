Маск назвал внутренние стандарты инклюзивности Disney проявлениями сексизма и расизма

Бизнесмен также поддержал иск актрисы Джины Карано против компании

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен и один из богатейших людей мира Илон Маск назвал стандарты по инклюзивности медиакомпании The Walt Disney Company, предполагаемые внутренние документы компании о которых оказались в его распоряжении, проявлениями расизма и сексизма.

Агентство Reuters сообщило 7 февраля, что Маск поддержал иск актрисы Джины Карано против Disney. Руководство компании разорвало с ней контракт на съемки в сериале "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - н. в.) из-за ее публикаций в соцсетях, которые в Disney посчитали "неприемлемыми". Карано в ответ обратилась в суд, где обвинила компанию в неправомерном увольнении лишь по причине того, что актриса "придерживается консервативных взглядов".

"Вот что только что прислал мне анонимный источник из Disney. Это не что иное, как узаконенный расизм и сексизм", - написал он. К сообщению приложено изображение со списком критериев под названием "Общий развлекательный контент Disney. Стандарты инклюзивности". В соответствии с ними в состав творческих команд (режиссеры, сценаристы, продюсеры, композиторы, операторы и т. д.) должно входить не менее 50% участников "недостаточно представленных групп" (меньшинств). То же правило касается как главных, так и второстепенных персонажей и сюжетных линий медиаконтента компании. При этом Disney якобы оставляет за собой право оценивать, насколько та или иная группа людей "недостаточно представлена", исходя из "контекста".

В документе особо выделено, что "лицам, ответственным за кадровые решения, запрещено" спрашивать соискателей об их "фактической или воспринимаемой расе, религии, цвете кожи, сексуальной и гендерной ориентации" и т. п.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что материалы, по данным некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера. Позднее аналогичное решение приняли компании Disney и Apple. В ответ бизнесмен заявил, что корпорация X Corp. подаст "термоядерный иск" против этой НКО, а также компаний, выступивших против соцсети.