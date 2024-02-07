В Ростовской области предложили включить ДНР и Запорожье в проект "Боспорского царства"

Министр экономического развития региона Максим Папушенко отметил, что на тех территориях были большие греческие поселения

ТАСС, 7 февраля. Власти Ростовской области предложили включить Донецкую народную республику и Запорожскую область в глобальный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию научно-просветительского центра "Античное наследие России" в Москве.

"Новые регионы - часть ДНР, часть Запорожской области по Азовскому морю <...>, Бердянское побережье - это были большие греческие поселения, я думаю, что это можно объединить. Тем более, что у нас подписано соглашение о содружестве "Донбасс", - сказал Папушенко.

Соглашение о создании содружества "Донбасс" подписали в конце ноября 2023 года главы Ростовской, Воронежской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик для развития сотрудничества четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.

По словам министра, работу таких проектов, как создание научно-просветительского центра "Античное наследие России", который сегодня откроется в Москве в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", необходимо интегрировать в школьные программы в качестве факультативных занятий, для изучения в школах в том числе античной истории.

На пресс-конференции власти Ростовской области и Крыма также поддержали идею включения глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в национальные маршруты. Придание национального статуса проекту позволит ему претендовать на дополнительные возможности как продвижения, так и инфраструктурные вложения, которые возможны в рамках национального проекта "Туризм", отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Для дополнительного развития туристической привлекательности проекта также необходимо взаимодействие с компанией "Яндекс" при продвижении маршрутов проекта в "Яндекс.Картах", считает министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. "Необходимо, чтобы заранее в навигационной системе все указывало, что вы въезжаете на территорию "Боспорского царства" и есть масса объектов показа. Безусловно, благодаря получению статуса национального маршрута у нас появятся новые возможности продвижения, это все транспортные узлы, это баннерная реклама по всем транспортным коридорам. И новое направление, конечно же, это Азовское море", - уточнил Папушенко.

О проекте

Туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с кубанским министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и запущен еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, 14 городов, около 40 музеев, более 100 научно-исследовательских, образовательных и туристических организаций. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.