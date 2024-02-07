В херсонском поселке отремонтируют школу после визита Кириенко

В администрации региона уточнили, что после воссоединения области с Россией в школе, в частности, оборудовали новый компьютерный класс

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ремонт школы №1 проведут в поселке Верхний Рогачик Херсонской области по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Поездка Кириенко в Верхний Рогачик является частью контроля за реализацией программы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии до 2030 года, подготовленной по поручению президента России Владимира Путина.

"Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко посетил школу №1 Верхнерогачикского округа. <...> По итогам визита в школе будет запущен ремонт, а ученики получат дополнительные возможности для учебы", - говорится в сообщении.

В администрации региона уточнили, что после воссоединения Херсонской области с Россией в школе оборудовали новый компьютерный класс, оснащенный ноутбуками и интерактивными досками. Также организовано бесплатное горячее питание для школьников.

Кириенко посетил местную больницу и станцию скорой помощи, где ему рассаазали о капитальном ремонте больницы в 2024 году. "Благодаря Минздраву России только в 2023 году больница получила современное материально-техническое оснащение: аппарат для рентгенографии, анализатор гликированного гемоглобина, автомобили скорой помощи. Для пожилых и тяжелобольных пациентов в больнице было развернуто паллиативное отделение", - добавили в областной администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей, для чего и была запущена комплексная программа развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Программа включает почти 300 мероприятий, связанных с развитием экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В 2023 году на эти цели было выделено 1 трлн 83 млрд рублей.