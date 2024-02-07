В МАГАТЭ заявили, что знают об утечке воды с "Фукусимы-1"

По сведениям газеты Asahi, объем утечки составляет 5,5 тонны

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об утечке радиоактивной воды, которая была зафиксирована на японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

Об этом заявили ТАСС в пресс-службе организации.

"Мы знаем о случившемся и поддерживаем контакт со станцией", - говорится в комментарии.

По данным газеты Asahi, объем утечки составляет 5,5 тонны. Ранее об утечке на атомном объекте сообщила компания-оператор TEPCO.

Об атомной станции

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.