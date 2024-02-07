Средняя скорость автомобилей во время снегопада в Москве снизилась до 24 км/ч

Наиболее интенсивное движение транспорта в настоящее время на МКАД в районе улицы Молдагуловой, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Ярославском шоссе в районе дом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Автомобили двигаются по улицам Москвы в условиях снегопада со средней скоростью 24 км в час. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Снегопад в городе продлится до завтрашнего дня. Рекомендуем сегодня и завтра использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. Городской транспорт работает штатно. В связи с погодными условиями автомобилисты едут медленнее и аккуратнее со средней скоростью - 24 км/ч", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Москве наиболее интенсивное движение транспорта в настоящее время на МКАД в районе улицы Молдагуловой, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Ярославском шоссе в районе дома 59.

"На движение влияют погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП. Для поездок в аэропорт используйте поезда "Аэроэкспресс". Так вы точно будете вовремя. Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", - рекомендовали в дептрансе.

Там добавили, что за ситуацией на дорогах столицы следит ситуационный центр ЦОДД и экипажи дорожного патруля, в том числе экипажи на базе "Камаз".