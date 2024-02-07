В Москве отремонтируют трансформаторные подстанции и распределительные пункты

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) отремонтируют более 2,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Москве в этом году. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что эти работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.

"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - добавил заммэра.

По его словам, бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.