Чернышенко пообещал помочь школе в Краснодаре с приобретением музыкальных инструментов

На встрече с участниками программ Образовательного центра на федеральной территории "Сириус" ученица попросила приобрести вибрафон и литавры для интерната

СИРИУС /федеральная территория/, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал помочь детской школе искусств в Краснодаре с приобретением музыкальных инструментов.

С просьбой приобрести вибрафон и литавры для школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко обратилась школьница из Краснодара на встрече с участниками программ Образовательного центра на федеральной территории "Сириус".

"Что касается музыкальных инструментов - у меня нет сомнений, конечно, губернатор и сам мог бы это сделать, но, если можно, Вениамин Иванович, вместе сделаем, и я со своей стороны тоже готов в этом поучаствовать", - отметил Чернышенко, обращаясь к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Встреча в Образовательном центре "Сириус" была приурочена к 10-летию XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.