В Тюменской области точечная работа с семьями сократила нахождение детей в соцучреждениях

В период, пока несовершеннолетние пребывают в учреждении, идет работа с родителями в зависимости от проблемы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Срок пребывания детей из семей с зависимостями в социальных учреждениях Тюменской области значительно сократился благодаря персональной работе с семьями, такой формат внедряется по всем муниципалитетам региона. Об этом сообщила ТАСС начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития региона Инга Тигеева в рамках пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства" на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Срок пребывания ребенка в соцучреждении значительно сократился, потому что мы их отдаем родителям. В период, пока дети находятся в учреждении, идет работа с родителями в зависимости от проблемы, в основном это алкозависимые родители. Потом мы более тщательно сопровождаем эти семьи с детьми и при необходимости направляем их на социализацию в реабилитационный центр "Тюменский". На социализации дети могут находиться до одного года вместе со своими родителями, там дети ходят в школу, в детские сады, родители работают, учатся с ними жить по-новому", - сказала Тигеева.

Она добавила, что в настоящее время в негосударственном центре "Тюменский" проходят реабилитацию 11 родителей со своими 20 детьми. Новый формат работы в реабилитационном центре способствует изменению жизненных установок семьи, формированию родительских компетенций и обеспечивает посещение детьми образовательных организаций.

Такой принцип работы Тюменских специалистов по социальной реабилитации семей, имеющих различные зависимости, был признан на федеральном уровне и будет транслироваться на региональной стажировочной площадке для всех субъектов РФ. Ее организуют на базе областного государственного центра профилактики и реабилитации, она откроется в апреле 2024 года, отметила Тигеева.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.