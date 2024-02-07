Токаев подарил Макрону двух щенков породы тазы

Они получили клички Жюль и Жанна

АСТАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону двух щенков породы тазы (казахская борзая). Об этом сообщил Telegram-канал "Борт № 1" пресс-службы казахстанского президента.

"Французский лидер Эмманюэль Макрон, посетивший в ноябре прошлого года Астану по приглашению главы нашего государства, осмотрел выставку "Этноаул", в ходе которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа. В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак", - говорится в сообщении.

Позднее в Париж были доставлены два щенка породы тазы в возрасте пяти месяцев. "Также французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы. Стало известно, что щенки получили клички Жюль и Жанна. Они уже подружились с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных", - отмечается в сообщении.

Официальный визит Макрона в Казахстан состоялся 1 ноября 2023 года по приглашению Токаева.