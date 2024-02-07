Гэри Глиттер останется отбывать срок в тюрьме

Рок-музыканта не освободят под залог, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на решение комиссии по условно-досрочному освобождению

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британский рок-музыкант Гэри Глиттер (настоящее имя Пол Гэдд) не будет освобожден под залог и продолжит отбывать 16-летний срок заключения, к которому он был приговорен в 2015 году за преступления сексуального характера. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на решение комиссии по условно-досрочному освобождению.

Она рассмотрела дело 79-летнего музыканта две недели назад в закрытом режиме. Комиссия не смогла прийти к однозначному заключению, что освобождение Глиттера "будет безопасным с точки зрения безопасности населения".

Музыкант досрочно вышел на свободу в феврале 2023 года, проведя за решеткой половину срока. Однако через несколько недель он был водворен в тюрьму, так как его уличили в намерении попасть в анонимный сегмент интернета DarkNet и нарушить таким образом условия освобождения. В 2015 году исполнитель был осужден лондонским судом за сексуальное насилие над тремя девочками школьного возраста в 1970-х. Глиттер не признал вины ни по одному из пунктов обвинения.

Музыкальная карьера певца, который за длительный период творчества записал семь студийных альбомов, началась в 1960 году. 10 лет спустя под псевдонимом Пол Рэйвен он исполнил партию второго плана в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". В 1972 году Глиттер приобрел всемирную известность, став пионером британского глэм-рока.