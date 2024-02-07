Мосгорсуд оставил в СИЗО сопредседателя "Голоса" по делу о нежелательной организации

Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Григорию Мельконьянцу до 17 апреля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей юриста и сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляцию защиты Мельконьянца на решение о продлении ему меры пресечения, оно вступило в силу", - сказали в пресс-службе.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Мельконьянцу до 17 апреля 2024 года. Он содержится под стражей с 18 августа 2023 года. Дело в отношении Мельконьянца возбуждено по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Также Генпрокуратура России признала нежелательным в РФ объединение "Европейская сеть по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), в которую входит движение "Голос".