Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично - на МКАД

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы днем в среду достигла 8 баллов из 10 возможных на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица и снежные заносы.

По данным на 16:04, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично - на МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе и нескольких других вылетных магистралях.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал ТАСС, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением вечером центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня начнутся снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 км, кратковременно - до 200-500 м.