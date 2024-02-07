В Ярославском педагогическом университете откроют лабораторию по работе с БПЛА

На ее базе будут проходить курсы повышения квалификации для работающих педагогов, а также занятия со школьниками

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Лаборатория по работе с беспилотными летательными аппаратами откроется на базе технопарка Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, обучаться в ней смогут студенты, педагоги и школьники. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев.

"Только что мы получили добрую весть из Министерства просвещения Российской Федерации о том, что в 2024 году университет получит средства на дооснащение технопарка беспилотными летательными аппаратами. Будет создана целая лаборатория, в которой будущие учителя смогут знакомиться с новейшим оборудованием", - написал Груздев.

По словам ректора, на базе лаборатории будут проходить курсы повышения квалификации для работающих педагогов, а также занятия со школьниками.

Ранее глава Министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрий Юнусов сообщал ТАСС, что три ярославских вуза начнут подготовку специалистов по созданию и запуску беспилотников, новые направления появятся в связи с созданием в регионе научно-производственного центра по разработке компонентов для БПЛА. К проекту уже подключились Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева и Ярославский государственный технический университет.

Педагогический технопарк "Кванториум" имени А. А. Ухтомского открылся в ЯГПУ в конце 2022 года по национальному проекту "Образование". Технопарк объединяет три современных функциональных пространства: кабинет естественно-научного профиля, где размещены цифровые лаборатории; кабинет технологического профиля, где установлено оборудование, позволяющее разрабатывать различные программируемые модели; видеостудию.