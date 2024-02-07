В Адыгее до осени 2025 года отремонтируют 16 км федеральной трассы до Кореновска

Речь идет об автодороге А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск в Адыгее протяженностью 16 км будет приведен в нормативное состояние до ноября 2025 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".

"ФКУ "Черноморье" заключило контракт на ремонт участка км 64+193 - 80+825 федеральной автодороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на ноябрь 2025 года", - говорится в сообщении с уточнением, что протяженность участка трассы до Кореновска составляет 16 км.

Трасса проходит по территории Республики Адыгея. Планируется, в частности, восстановить дорожные покрытия, существующие посадочные площадки и дорожные знаки, провести укрепление и профилирование обочин, ремонт существующих водопропускных труб. На участке федеральной дороги также обустроят новые автопавильоны.

Уточняется, что выполнение работ предусмотрено без ограничения дорожного движения с сохранением двух полос, по одной в каждом направлении.