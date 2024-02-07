В Татарстане количество многодетных семей увеличилось вдвое за десять лет

Их число достигло 50 тыс.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число многодетных семей в Татарстане увеличилось вдвое за последние десять лет и достигло 50 тыс. Об этом ТАСС сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на Международной выставке-форуме "Россия".

"Количество многодетных семей у нас увеличилось вдвое, до 50 200 семей. <…> Это за 10 лет, в них проживает порядка 160 тыс. детей. Начинали мы с 24 тыс. семей", - сказала она.

Зарипова отметила, что, помимо мер социальной поддержки, большую роль играет и повышение престижа семейных ценностей, авторитет семьи, материнства, детства. Она рассказала, что в этом помогают такие инициативы, как медаль "Ана даны - Материнская слава", которая вручается многодетным мамам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Кроме того, она отметила и новую награду, появившуюся в 2022 году, - медаль "Родительская доблесть", которая вручается многодетным семьям, воспитавшим семерых и более детей.

На экспертной панели "Поддержка семей, материнства и детства на региональном уровне" Зарипова подчеркнула важность поддержки многодетных семей, проживающих в сельской местности. Так, женщина, проживающая в селе и родившая до 25 лет первого ребенка, получает выплату в размере 50 тыс. рублей, а родившая третьего ребенка до 29 лет - выплату в 100 тыс. рублей. "Порядка 20% [населения Татарстана] проживает в селе. А село - это всегда многодетный уклад, это всегда уклад жизни, который связан с трудом на земле", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.