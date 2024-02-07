Федор Конюхов завершил переход на верблюдах через ОАЭ

"Старт экспедиции "Через семь эмиратов" состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первая российско-эмиратская экспедиция на верблюдах путешественника Федора Конюхова и приморского предпринимателя Ивана Молчанова завершилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Международного центра путешествий Федора Конюхова.

"Старт экспедиции "Через семь эмиратов" состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила свой путь в городке Аль-Саади эмирата Рас-эль-Хайма. В состав российской команды вошли: Федор Конюхов, Иван Молчанов, Оскар Конюхов (руководитель экспедиционного штаба), Павел Богачев и Яков Орлов. Караван состоял из десяти верблюдов: пять для участников из России и пять для местных погонщиков", - говорится в сообщении.

Успешное завершение экспедиции в ОАЭ позволит приступить к подготовке к пересечению всего Аравийского полуострова с востока на запад от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря. Маршрут пройдет примерно вдоль Северного тропика (23-й градус северной широты).

"Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах - это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо - все это настраивает на мысли о вечности. С собой я забираю новые впечатления, эскизы к будущим картинами и замыслы о большой экспедиции через весь Аравийской полуостров", - заявил Конюхов, чьи слова приводятся в сообщении.

Конюхов имеет достаточный опыт в организации караванных экспедиций. В 2002 году состоялась экспедиция протяженностью более тысячи километров на верблюдах "По следам Великого шелкового пути" по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям, Дагестану и Ставропольскому краю. В 2009 году вместе с монгольскими и калмыцкими погонщиками Конюхов пересек Монголию с востока на запад. В 2011 году ему также удалось пересечь Данакильскую пустыню в Эфиопии - одно из самых жарких мест на планете. Караван прошел 1,2 тыс. км за 40 дней.