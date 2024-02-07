Депздрав Москвы: больницу №17 не закроют после присоединения к центру "Коммунарка"

В департаменте отметили, что сейчас ГКБ №17 работает, в ней оказывается помощь пациентам с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Городская клиническая больница (ГКБ) №17, расположенная в районе Солнцево на западе Москвы, после объединения с многопрофильным клиническим центром "Коммунарка" не закроется. Сносить ее и возводить на этом месте жилую застройку не планируется, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В социальных сетях с начала февраля появилась информация о том, что ГКБ №17 планируется закрыть, на ее месте возвести жилую застройку, а медицинский персонал постепенно уволить. Это вызвало резонанс среди жителей районов Солнцево и Новопеределкино, которые намерены направить ряд обращений в различные инстанции с просьбой обратить внимание на ситуацию, сохранив больницу и ее многопрофильность.

"В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях о якобы предстоящем закрытии ГКБ №17 сообщаем. Информация о закрытии больницы категорически не соответствует действительности и является недостоверной. Городская клиническая больница №17 вошла в состав одного из самых передовых и крупнейших стационаров - Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и стала его филиалом. Это открывает для ГКБ №17 новые возможности и перспективы развития. Многопрофильность, уровень оснащения Центра, мощнейшая хирургическая, реанимационная и другие службы ММКЦ "Коммунарка" значительно превосходят имеющиеся мощности ГКБ №17, а значит медицинская помощь жителям будет оказываться на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что сейчас ГКБ №17 работает, в ней оказывается помощь пациентам с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. Информация об этом официально размещена на сайте больницы в декабре прошлого года. "По состоянию на текущий момент в больнице проходят лечение порядка 200 пациентов с респираторными инфекциями. Такое перепрофилирование, как сейчас, крайне важно для района и в период волн коронавируса осуществлялось не раз. За время пандемии больница накопила большой и успешный опыт в лечении пациентов с респираторными инфекциями, и сейчас ГКБ №17 опять играет важную роль в предотвращении распространения инфекционных заболеваний", - заметили в пресс-службе.

"В целях прекращения распространения слухов о планируемой застройке на территории больницы сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность. Когда потребности в инфекционном госпитале не будет, ГКБ № 17 продолжит осуществлять медицинскую деятельность с учетом возможностей, которые появились у больницы после объединения с ММКЦ "Коммунарка", - подчеркнули в департаменте.