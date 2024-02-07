Всероссийское голосование по проектам благоустройства начнется 15 марта

Впервые такое голосование прошло в России в 2021 году, тогда в нем приняли участие 9,7 млн человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства начнется 15 марта 2024 года, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"С 15 марта начнем голосование по всем направлениям", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Впервые такое голосование прошло в России в 2021 году, тогда в нем приняли участие 9,7 млн человек. В 2022 году за проекты благоустройства проголосовали более 10,7 млн человек, в 2023 году - 14,2 млн человек.

Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".