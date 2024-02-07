В России ежемесячно 12 млн детей получают выплаты от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что единое пособие уже получают родители почти 11 млн детей и более 400 тыс. беременных женщин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 12 млн детей в РФ ежемесячно получают выплаты от государства. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня у нас ежемесячно 12 млн детей получают помощь от государства", - сказал он.

Он напомнил, что единое пособие в РФ уже получают родители почти 11 млн детей и свыше 400 тыс. беременных женщин. По его словам, для 75% получателей пособие назначено в максимальном размере.